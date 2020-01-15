«Бьёт как конь копытом». Президент ACA — об А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обладает сильным ударом, а его бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым станет одним из лучших в 2020 году, предположил президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. На счету Исмаилова, выступающего в среднем весе, 15 побед в MMA, два поражения и одна ничья. На счету тяжеловеса Емельяненко 28 побед, семь поражений и ничья.

«Неоспоримый факт: Александр Емельяненко бьёт как конь копытом, что делает его серьёзным и крайне опасным соперником в противостоянии с любым бойцом. Что касается Исмаилова, это парень с огромными амбициями и очень большой мотивацией. После крайнего поединка он сказал: тот, кто много говорит, должен пахать в зале в три раза больше остальных, чтобы доказать сказанное на деле.

И в этот раз он будет пахать ещё больше, чем раньше, потому что ему предстоит противостояние, которое можно назвать самым большим боем в его жизни. Оба бойца являются яркими звёздами на небосклоне российского ММА, и их бой однозначно станет одним из самых интересных спортивных событий 2020 года», — цитирует Яценко «Р-Спорт».

А. Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым. Фото