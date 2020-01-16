«Триколор» объявил о запуске пакета «UFC»

Телеканал «UFC TB» с 15 января начал вещание в составе нового спортивного пакета «UFC» от «Триколора». Доступ к телеканалу «UFC TB» будет предоставляться по подписке a la carte: отдельно от других пакетов, за фиксированную ежемесячную плату.

«Мы продолжаем развивать тематическое телесмотрение в России, особенно контент, связанный с видами спорта, широко не представленными на федеральных каналах. Подписчики нашего нового пакета «UFC» получат возможность в любое время на одном телеканале смотреть самые яркие бои с участием легендарных спортсменов», — сказал директор по контенту «Триколора» Арсен Хомутов.

«Запуск «UFC ТВ» на платформе «Триколора» — это новый шаг по расширению бренда «UFC» и популяризации смешанных единоборств в России. Теперь болельщики смогут поддерживать наших бойцов даже в самых отдалённых регионах. Особенно важно, что «Триколор» начинает сотрудничество с «UFC ТВ» в начале 2020 года, когда ожидаются крупнейшие бои UFC: бой Конора Макгрегора против Дональда Серроне на предстоящих выходных и бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона в апреле 2020 года», — сказал вице-президент UFC Russia Андрей Громковский.

Телеканал «UFC TB» будет доступен клиентам спутникового вещания «Триколора» в зоне покрытия сигнала спутника Eutelsat 36B. Стоимость подписки — 299 рублей в месяц. В ночь с 18 на 19 января мск первые зрители канала увидят прямую трансляцию турнира UFC 246, который пройдёт в Лас-Вегасе. В главном бою вечера сразятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.