«Рен ТВ» покажет бой Олейника перед поединком Макгрегора
В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. Главным боем вечера станет поединок ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, и американца Дональда Серроне.
Телеканал «Рен ТВ» покажет в прямом эфире не только бой Макгрегора и Серроне, о чём стало известно ранее, но и поединок с участием российского бойца Алексея Олейника и американца Мориса Грина, которые подерутся в андеркарде мероприятия. На счету 42-летнего Олейника 57 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. У 33-летнего Грина восемь побед и три поражения в MMA.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
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