Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Рен ТВ» покажет бой Олейника перед поединком Макгрегора

«Рен ТВ» покажет бой Олейника перед поединком Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. Главным боем вечера станет поединок ирландца Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях, и американца Дональда Серроне.

Телеканал «Рен ТВ» покажет в прямом эфире не только бой Макгрегора и Серроне, о чём стало известно ранее, но и поединок с участием российского бойца Алексея Олейника и американца Мориса Грина, которые подерутся в андеркарде мероприятия. На счету 42-летнего Олейника 57 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. У 33-летнего Грина восемь побед и три поражения в MMA.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.

«Триколор» объявил о запуске пакета «UFC»
Макгрегор подтвердил, что готов выйти на замену в бою Нурмагомедов — Фергюсон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020