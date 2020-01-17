«Если Серроне не напьётся пива, то победит». Минеев — о бое Макгрегора и Серроне

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился ожиданиями от поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе ранним утром 19 января мск.

«Считаю, что в этом поединке у Серроне есть все шансы на победу. Во-первых, это его весовая категория. В свою очередь Конор поднимался в этот вес. Во-вторых, Дональд ни в чём не уступает ирландцу в ударной технике. Существует миф, что Макгрегор — бешеный ударник. Но в этом для Серроне нет ничего суперского.

Если Дональд не напьётся пива и не отнесётся к бою спустя рукава, то у него есть все шансы на победу. Тем более если американец в первых раундах ещё и помотает Конора внизу, чтобы обезвредить. Думаю, может хватить и одного, первого раунда.

На мой взгляд, идеальный сценарий для Серроне — измотать соперника в первых раундах, а потом добить его в ударке. Да, всегда есть шанс пропустить шальной удар. Просто нужно быть аккуратным и внимательным. Не хочу показаться предвзятым, но сомневаюсь, что есть какая-то волшебная сила, которая поможет Макгрегору победить. Однако ещё раз подчеркну, что главную роль здесь играет весовая категория», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.