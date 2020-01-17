Президент UFC: если Макгрегор победит Серроне, то получит реванш с Хабибом

Президент UFC Дэна Уайт объявил, что ирландский боец Конор Макгрегор в случае победы над Дональдом Серроне 18 января получит шанс провести матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.

Напомним, в октябре 2018 года Макгрегор в титульном поединке проиграл Нурмагомедову, после чего не выходил в октагон.

«Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не такой уж большой секрет.

Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой. Это будет новый рекорд по продажам платных трансляций. Это будет величайшее шоу в истории UFC», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

Макгрегор сразится с Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе ранним утром 19 января мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне.

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