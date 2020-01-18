Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246

В Лас-Вегасе после официальной процедуры взвешивания перед боем на турнире UFC 246 ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели финальную дуэль взглядов, а также пожали друг другу руки.

Соответствующее видео можно увидеть на странице UFC в «Твиттере».

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 77,1 кг.



Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246, проведение которого запланировано на 19 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет первое появление Конора в октагоне с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова. Серроне также проиграл минувший бой, не справившись с Джастином Гэтжи.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.