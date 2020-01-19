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Аскаров единогласным решением судей победил Эллиота на турнире UFC 246

Аскаров единогласным решением судей победил Эллиота на турнире UFC 246
Бокс/ММА / UFC 0

На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл» завершился бой предварительного карда в наилегчайшей весовой категории, в котором 26-летний россиянин Аскар Аскаров встретился с 33-летним американцем Тимом Эллиотом.

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал российский боец — 29:28, 30:27, 30:27.

Для Аскара Аскарова это был второй бой в карьере в UFC. Его дебют в лиге состоялся в сентябре 2019 года на турнире в Мехико, и тогда ему удалось свести к ничьей встречу с Брендоном Морено. Эллиотт предыдущий раз выступал на турнире в Тампе в октябре 2019 года. В первом раунде он уступил удушающим приёмом Дейвсиону Фигейредо.

Напомним, главным событием турнира в Лас-Вегасе станет встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию противостояния.

UFC 2020. UFC 246, Лас-Вегас, США
Тим Эллиотт - Аскар Аскаров (W)
19 января 2020, воскресенье. 04:40 МСК
Окончено

Представляем вашему вниманию основной кард турнира.

Конор Макгрегор (№ 4) — Дональд Серроне (№ 5) — полусредний вес (рейтинг указан в лёгком весе)
Холли Холм (№ 3) — Ракель Пеннингтон (№ 5) — женский легчайший вес
Алексей Олейник (№ 12) — Морис Грин — тяжёлый вес
Брайан Келлехер — Оде Осборн — легчайший вес
Энтони Петтис (№ 11) — Диего Феррейра — лёгкий вес.

В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

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