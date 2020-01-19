Макгрегор: мне нравится в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился впечатлениями от победы над Дональдом Серроне на турнире UFC 246, намекнув на то, что он может остаться в полусреднем весе.
«Я вернулся. Это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выигрывал нокаутом в первом раунде в трёх дивизионах. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому. Что дальше? Мне нравится в полусреднем весе, я себя отлично чувствую в этой категории, но это не значит, что я не смогу снова спуститься в лёгкую весовую категорию», — сказал Макгрегор в октагоне после завершения боя.
Конор Макгрегор провёл первый поединок после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года и одержал первую победу с ноября 2016 года.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Макгрегор — Серроне.
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