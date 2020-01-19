Макгрегор: перед боем с Хабибом я не выполнял свои обязанности

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что перед боем с Дональдом Серроне не вносил кардинальных изменений в тренировочный процесс. По его словам, единственное отличие от подготовки к бою с Хабибом Нурмагомедовым было в том, что в этот раз он выполнял свои обязательства.

«Что изменил в тренировочном процессе? Просто стал выполнять свои обязательства. Перед боем с Хабибом я их не выполнял. Я мог потренироваться, а потом три дня не появляться в зале. Просто проявил неуважение к семье, команде и всем людям, которые в меня верили. Вот и всё», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после завершения турнира UFC 246.

Напомним, ранним утром 19 января мск Конор Макгрегор досрочно победил Дональда Серроне.