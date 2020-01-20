«Серроне вышел за чеком». Шлеменко обвинил нокаутированного за 40 секунд бойца в безволии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился впечатления от поединка на турнире UFC в Лас-Вегасе, в котором американец Дональд Серроне проиграл ирландцу Конору Макгрегору, нокаутировавшему соперника за 40 секунд.

По мнению Шлеменко, Серроне интересовал не столько сам бой, сколько гонорар за него.

«До боя я не мог назвать Макгрегора на сто процентов победителем, но на последней пресс-конференции стали появляться другие мысли, потому что не было искры в глазах Серроне. Он выглядел безвольно, в принципе, как и в бою. Он даже не попытался ударить Макгрегора.

Согласен с тем, что Серроне в этом бою вышел за чеком. Но другой вопрос – Серроне показал себя с ужасной стороны, как безвольный и бесхарактерный боец. Это видит любой», — цитирует бойца «Р-Спорт».



Макгрегор заработал почти по $ 2 млн за каждую секунду боя с Серроне