«Так думают слабаки». Олейник отреагировал на слухи, что Серроне сдал бой Макгрегору

Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал слухи о том, что Дональд Серроне якобы специально не сопротивлялся в поединке с Конором Макгрегором. Напомним, Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе, а Олейник, который установил мировой рекорд, в рамках того же мероприятия победил Мориса Грина.

«Пытаться унизить Ковбоя таким образом могут только слабаки и люди, которые абсолютно ничего не смыслят в единоборствах. Абсолютно не согласен.

Видел Ковбоя после боя, он был очень разбит. Абсолютная чушь. Я бы мог спорить и дальше, но не хочу даже опускаться до того, чтобы обсуждать это.

В жизни бывает всё что угодно. Могут договориться соотечественники, одноклубники, деньгами можно запугать на любом уровне, однако то, что конкретный бой Макгрегора и Серроне был куплен, — абсолютно глупая мысль», — цитирует Олейника «Спорт-экспресс».

Макгрегор заработал почти по $ 2 млн за каждую секунду боя с Серроне