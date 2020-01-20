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«Пашет больше, чем тогда». Хабиб показал фото с дядей, чемпионом мира по самбо

«Пашет больше, чем тогда». Хабиб показал фото с дядей, чемпионом мира по самбо
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фотографию со своим дядей Нурмагомедом, который в 1992 году выиграл чемпионат мира по спортивному самбо.

«Это мой дядя, в своё время боролся хорошо, был чемпионом мира по спортивному самбо 1992 года, по дзюдо был международником, но время прошло и годы пролетели, теперь он работает и пашет больше, чем тогда на ковре, и мне говорит постоянно: увидишь, как время пролетит, даже не успеешь глазом моргнуть.

Цените время, друзья», — подписал Нурмагомедов фотографию.

Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Его следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

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