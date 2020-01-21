В UFC показали, как Нурмагомедов «задушил» соперника в дебютном бою. Видео

В официальном «твиттере» UFC появилось видео, посвящённое дебюту в промоушене россиянина Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории. Российский боец провёл первый поединок в UFC 20 января 2012 года, соперником был иранец Камал Шалорус. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём в третьем раунде.

Видео лучших моментов поединка Нурмагомедов — Шалорус доступно по ссылке.

31-летний Нурмагомедов провёл 12 боёв в UFC, в которых одержал 12 побед. Всего на счету Хабиба, чей дебют в смешанных единоборствах состоялся в 2008 году, 28 побед в 28 поединках в MMA.

Следующим соперником Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.



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