В UFC показали, как Нурмагомедов «задушил» соперника в дебютном бою. Видео
В официальном «твиттере» UFC появилось видео, посвящённое дебюту в промоушене россиянина Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории. Российский боец провёл первый поединок в UFC 20 января 2012 года, соперником был иранец Камал Шалорус. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём в третьем раунде.
Видео лучших моментов поединка Нурмагомедов — Шалорус доступно по ссылке.
31-летний Нурмагомедов провёл 12 боёв в UFC, в которых одержал 12 побед. Всего на счету Хабиба, чей дебют в смешанных единоборствах состоялся в 2008 году, 28 побед в 28 поединках в MMA.
Следующим соперником Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.
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