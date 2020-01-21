Россиянин Олейник отреагировал на непоказ своего боя на Украине

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал решение украинского телеканала не показывать его бой с американцем Морисом Грином.
Олейник на турнире UFC в Лас-Вегасе болевым приёмом на руку во втором раунде одержал победу над Грином. Для 42-летнего россиянина эта победа стала 58-й при 13 поражениях. Украинский телеканал Setanta Sports транслировал в прямом эфире все бои главного карда, в том числе поединок Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, но, когда в клетку вошёл Олейник, зрители увидели повтор женского боя из предварительного карда с участием Роксанн Модаффери и Мейси Барбер.
«Мне скидывали такую информацию. Но я даже не в курсе и не хочу в это вникать. Меня в Лас-Вегасе СМИ пытались вытащить на подобные разговоры: хотели приехать и поговорить, чтобы я рассказал о ситуации на Украине. Я сразу говорил: «Ребята, до свидания. О спорте я всё расскажу». Не хочу политику связывать со спортом.
Вот сейчас идут отстранения спортсменов из-за того, что они просто россияне. Ты можешь в течение десятка лет быть чистым и честным спортсменом, а тебе будут указывать на твой паспорт. Так нельзя! И в этой ситуации то же самое. И в следующий раз просто могут не дать трансляцию», — цитирует бойца «Р-Спорт».
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