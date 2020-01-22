Макгрегор отыграл два места в сводном рейтинге UFC, Аскаров ворвался в топ-6 в своём весе

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, который на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд, поднялся с 13-го места на 11-е в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Первую тройку рейтинга, как и прежде, составляют Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо.

В рейтинге бойцов лёгкого веса Макгрегор поднялся на одно место и стал третьим, опередив Дастина Порье. Также его поместили на 14-е место в рейтинге бойцов полусреднего веса — бой с Серроне проходил именно в этой категории.

Россиянин Аскар Аскаров, который на UFC 246 победил Тима Эллиотта, с 12-го места в рейтинге бойцов наилегчайшего веса переместился на шестое. А вот Алексей Олейник, несмотря на победу над Морисом Грином, остался на 12-й строчке в рейтинге тяжеловесов.

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