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«10 человек обварились». Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева

«10 человек обварились». Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Виталия Кличко с должности мэра Киева, сообщает издание «Кордон».

К Зеленскому во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту Борисполь подошли жители Киева с просьбой подписать указ об увольнении Кличко. Причиной требований стал инцидент в одном из киевских торговых центров, где в начале января произошёл выброс кипятка.

«Мы вас очень просим. У нас 10 человек обварились. Уберите Кличко, пожалуйста. Подпишите указ, он у вас на столе», — сказал один из обратившихся.

«Я подпишу», — ответил Зеленский.

Кличко занимает пост главы Киевской городской администрации с июня 2014 года.

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