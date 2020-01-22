«10 человек обварились». Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с поста мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Виталия Кличко с должности мэра Киева, сообщает издание «Кордон».

К Зеленскому во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту Борисполь подошли жители Киева с просьбой подписать указ об увольнении Кличко. Причиной требований стал инцидент в одном из киевских торговых центров, где в начале января произошёл выброс кипятка.

«Мы вас очень просим. У нас 10 человек обварились. Уберите Кличко, пожалуйста. Подпишите указ, он у вас на столе», — сказал один из обратившихся.

«Я подпишу», — ответил Зеленский.

Кличко занимает пост главы Киевской городской администрации с июня 2014 года.