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Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу

Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, арестованного в Анапе на семь суток за хулиганство. Напомним, средневес Исмаилов и тяжеловес Емельяненко сразятся в поединке на турнире ACA в Москве 3 апреля.

«Я слышал новости по поводу задержания Емельяненко. Хочу как раз видео записать по этому поводу, где я объясню ему, что стоит лучше готовиться к бою. Для него эта битва не будет лёгкой прогулкой.

Ночка для него предстоит тяжёлая. Ему не стоит так относиться к нашей схватке. Возможно, он меня недооценивает, думает: чего там, маленький, лысый… Но ему бы следовало подойти с максимальной серьёзностью к бою. Это мой совет для него», — приводит слова бойца Sport24.

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