Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, арестованного в Анапе на семь суток за хулиганство. Напомним, средневес Исмаилов и тяжеловес Емельяненко сразятся в поединке на турнире ACA в Москве 3 апреля.
«Я слышал новости по поводу задержания Емельяненко. Хочу как раз видео записать по этому поводу, где я объясню ему, что стоит лучше готовиться к бою. Для него эта битва не будет лёгкой прогулкой.
Ночка для него предстоит тяжёлая. Ему не стоит так относиться к нашей схватке. Возможно, он меня недооценивает, думает: чего там, маленький, лысый… Но ему бы следовало подойти с максимальной серьёзностью к бою. Это мой совет для него», — приводит слова бойца Sport24.
«Саша размахивал стволом в супермаркете». Боец MMA Смоляков — об инциденте с Емельяненко
В Краснодарском суде прокомментировали арест А. Емельяненко
Читайте также
- 22 января 2020
-
14:26
-
13:03
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:00
-
09:37
-
09:05
-
00:17
-
00:08
- 21 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:48
-
20:34
-
19:49
-
18:56
-
17:44
-
16:02
-
15:14
-
14:32
-
13:00
-
12:04
-
11:22
-
10:28
-
09:03
-
00:05
- 20 января 2020
-
22:53
-
21:44
-
20:56
-
19:43
-
18:42
-
17:28
-
16:25
-
16:00
-
15:14
Партнерский контент