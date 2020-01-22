«Саша размахивал стволом в супермаркете». Боец MMA Смоляков — об инциденте с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков рассказал об инциденте с участием Александра Емельяненко, который произошёл незадолго до поединка со стронгменом Михаилом Кокляевым. Напомним, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксёрского поединка, который состоялся 29 ноября.
«Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашёл со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести.
Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жёсткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы», — сказал Смоляков в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
Напомним, вчера, 21 января, стало известно, что Емельяненко арестован на семь суток за нарушение общественного порядка.
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