Президент ACA отреагировал на арест А. Емельяненко

Глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко прокомментировал инцидент с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которого в Анапе арестовали на семь суток за хулиганство.
Ранее в ACA, узнав об аресте бойца, заявили, что ничто не угрожает проведению поединка Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, запланированным на 3 апреля.
«Александр Емельяненко удерживает звание самого эпатажного российского бойца. Не сомневаюсь, что через семь дней он продолжит подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым, который пройдёт 3 апреля в Москве. Он из тех бойцов, что все свои проступки с лихвой компенсируют работой в зале», — цитирует Яценко «Р-Спорт».
Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева. Бой прошёл по правилам бокса.
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