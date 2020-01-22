Президент ACA отреагировал на арест А. Емельяненко

Глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко прокомментировал инцидент с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, которого в Анапе арестовали на семь суток за хулиганство.

Ранее в ACA, узнав об аресте бойца, заявили, что ничто не угрожает проведению поединка Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, запланированным на 3 апреля.

«Александр Емельяненко удерживает звание самого эпатажного российского бойца. Не сомневаюсь, что через семь дней он продолжит подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым, который пройдёт 3 апреля в Москве. Он из тех бойцов, что все свои проступки с лихвой компенсируют работой в зале», — цитирует Яценко «Р-Спорт».

Последний поединок 38-летний Емельяненко провёл 29 ноября, когда нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева. Бой прошёл по правилам бокса.

Следующий соперник арестованного Емельяненко Исмаилов дал совет бойцу