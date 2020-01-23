Кокляев пообещал вернуться в бокс

Российский стронгмен Михаил Кокляев заявил, что проведёт ещё как минимум один боксёрский поединок, но не стал вдаваться в подробности. Напомним, 29 ноября Кокляев дебютировал в единоборствах, потерпев поражение в боксёрском поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде.

«Сейчас у меня в планах залечить плечо. Его мы залечим, а потом я хочу вернуться в бокс. Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емельяненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать.

Формат пока я вам не скажу. Будет бой с Емельяненко или нет, это уже не важно. Важно показать мой бокс, сбросить вес килограммов до 125. Планируем на одном из YouTube-каналов показывать спарринги», — цитирует Кокляева «Спорт-экспресс».

Кокляев признался, что скрыл травму перед боем с Емельяненко