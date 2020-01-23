Менеджер Нурмагомедова порадовался победе Макгрегора

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, порадовался, что ирландец Конор Макгрегор, у которого давняя история вражды с россиянином, победил американца Дональда Серроне на турнире в Лас-Вегасе.

«Хорошо, что он выиграл, как ни крути, в общем Конор Макгрегор для индустрии спорта приносит плюсы, а наша личная история остаётся нашей личной, и конфликт не заглажен», — цитирует Магомедова «Матч ТВ».

При этом, по словам менеджера, он не считает победу Макгрегора значимой.

«Да какая там победа? Он побил старика Серроне, который большинство последних боёв проиграл. Я бы не назвал эту победу значимой, сейчас 50% топов лёгкого дивизиона пройдёт Дональда Серроне, потому что это уже далеко не тот Ковбой, который был раньше. Было бы интересно посмотреть на бой Конора с Гэтжи, с кем-то ещё из топов лёгкого дивизиона», — добавил он.