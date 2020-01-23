Фергюсон опять назвал Нурмагомедова Хабибером и показал тирамису. Фото
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону дивизиона, который станет его следующим соперником. Напомним, поединок бойцов состоится на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.
Фергюсон опубликовал в «Инстаграме» фотографию с десертом тирамису, намекая на Нурмагомедова, причём назвал его не Хабибом, а Хабибером, как уже делал ранее.
«Тирамису во вторник по-прежнему актуально? Держи это сладкое дерьмо, Хабибер Нурмагомедов», — подписал боец фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Фергюсона.
Ранее Нурмагомедов, обращаясь к Фергюсону, заявил: «Король никуда не уходит. Он и не уходил».
«Король никуда не уходит. Он и не уходил». Нурмагомедов — Фергюсону. Видео
Нурмагомедов может провести ещё один бой в конце лета
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