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«Король никуда не уходит. Он и не уходил». Нурмагомедов — Фергюсону. Видео

«Король никуда не уходит. Он и не уходил». Нурмагомедов — Фергюсону. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» короткое видео, в подписи к которому обратился к Тони Фергюсону, своему следующему сопернику. Нурмагомедов и Фергюсон сразятся на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля.

Хабиб подписал видео, использовав, в частности, хештег турнира UFC 249, на котором его соперником станет Фергюсон.

«Король никуда не уходит. Он и не уходил. Скажите им, я иду», — подписал видео боец.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

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