Нурмагомедов может провести ещё один бой в конце лета
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести бой в конце лета, сообщил его менеджер Ризван Магомедов. Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Бруклине 18 апреля.
«Да, это не исключено. Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, потом ещё месяц на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести ещё один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в лёгком весе», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».
Также Магомедов рассказал, какое впечатление произвела на него победа ирландца Конора Макгрегора в поединке с американцем Дональдом Серроне.
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