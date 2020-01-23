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Нурмагомедов может провести ещё один бой в конце лета

Нурмагомедов может провести ещё один бой в конце лета
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец Хабиб Нурмагомедов может провести бой в конце лета, сообщил его менеджер Ризван Магомедов. Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC в Бруклине 18 апреля.

«Да, это не исключено. Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, потом ещё месяц на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести ещё один бой. Зависит от обстановки и расстановки сил в лёгком весе», — приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Также Магомедов рассказал, какое впечатление произвела на него победа ирландца Конора Макгрегора в поединке с американцем Дональдом Серроне.

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