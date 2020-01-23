Источник: Махачев и Магомедшарипов выступят в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон

Российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов, как и действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, выступят на турнире промоушена в Нью-Йорке 18 апреля. Об этом сообщил журналист Азамат Бостанов, ссылаясь на слова менеджера бойцов Ризвана Магомедова.

Напомним, соперником Нурмагомедова на турнире UFC 249 будет американец Тони Фергюсон. О том, какие бойцы станут соперниками Махачева и Магомедшарипова, выступающих в лёгкой и полулёгкой весовых категориях соответственно, не сообщается.

«Ризван Магомедов: Хабиб, Ислам и Забит выступят на одном турнире — 18 апреля в Нью-Йорке», — написал Бостанов в своём «инстаграме».

У Махачева и Магомедшарипова одинаковые показатели в MMA: по 18 побед и по одному поражению.

Нурмагомедов может провести ещё один бой в конце лета