Источник: Махачев и Магомедшарипов выступят в андеркарде боя Хабиб — Фергюсон
Российские бойцы смешанного стиля Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов, как и действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, выступят на турнире промоушена в Нью-Йорке 18 апреля. Об этом сообщил журналист Азамат Бостанов, ссылаясь на слова менеджера бойцов Ризвана Магомедова.
Напомним, соперником Нурмагомедова на турнире UFC 249 будет американец Тони Фергюсон. О том, какие бойцы станут соперниками Махачева и Магомедшарипова, выступающих в лёгкой и полулёгкой весовых категориях соответственно, не сообщается.
«Ризван Магомедов: Хабиб, Ислам и Забит выступят на одном турнире — 18 апреля в Нью-Йорке», — написал Бостанов в своём «инстаграме».
У Махачева и Магомедшарипова одинаковые показатели в MMA: по 18 побед и по одному поражению.
Нурмагомедов может провести ещё один бой в конце лета
Фергюсон опять назвал Нурмагомедова Хабибером и показал тирамису. Фото
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