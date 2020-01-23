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Руис расстался с тренером, который помогал ему готовиться к проигранному реваншу с Джошуа

Руис расстался с тренером, который помогал ему готовиться к проигранному реваншу с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис расстался с тренером Мэнни Роблесом, который помогал ему готовиться к матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Об этом сообщил сам тренер.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа, отобрав у того чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO, однако в декабре потерпел поражение в матче-реванше — британец победил единогласным решением судей.

«Он не слушал меня, своего отца, он никого не слушал. Он сказал об этом после пресс-конференции в Саудовской Аравии. Он принёс извинения мне, отцу, поскольку не справился.

Тогда я понял, что звонок мне — лишь вопрос времени. К счастью, Энди взял ответственность на себя, а не стал, как многие боксёры, винить тренера», — цитирует Роблеса ESPN.

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