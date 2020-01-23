Емельяненко и Исмаилов проведут открытую пресс-конференцию в Москве. Фото

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут пресс-конференцию в Москве 7 февраля. Мероприятие состоится в кинотеатре «Октябрь» и начнётся в 19:00 мск, сообщает пресс-служба Absolute Akhmat Championship (ACA).
Пресс-конференция А. Емельяненко и М. Исмаилова
Фото: ACA
Сообщается, что мероприятие будет открытым для публики. Посетители получат возможность не только послушать бойцов, но и увидеть первую дуэль взглядов.
Напомним, Емельяненко и Исмаилов сразятся на турнире ACA 107, который пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.
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