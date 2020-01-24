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«Саше по кайфу, когда говорят, что он пьяный кому-то врезал». Харитонов — о Емельяненко

«Саше по кайфу, когда говорят, что он пьяный кому-то врезал». Харитонов — о Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отреагировал на инцидент с Александром Емельяненко, которого в Анапе арестовали на семь суток за пьяный дебош.

«Так будет всегда, человека не изменишь. Нет, конечно, есть люди, которые что-то переосмысливают, меняются, но это не Саша. Саше по кайфу, что о нём говорят, когда говорят, что он пьяный кому-то врезал, побил посуду, или что он пьяный ехал за рулём.

Ему по кайфу, народу тоже приятно смотреть. Все веселятся. У нас в стране как: пока не коснётся лично тебя, будешь кайфовать и веселиться. Не твою же маму, жену или дочь изнасиловали, коснулось кого-то другого. Люди думают, что их такое никогда не коснётся, а это совсем не так. Когда человек это прочувствует, начнёт относиться по-другому», — цитирует Харитонова «Спорт-экспресс».

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