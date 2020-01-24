Макгрегор не отдал долг российскому блогеру, которому проспорил на матче ЦСКА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не отдал долг российскому видеоблогеру Сергею Фомину, которому проспорил на матче ЦСКА в Москве. Это случилось 24 октября 2019 года, когда «армейцы» проиграли на своём поле венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:1 в матче группового этапа Лиги Европы.

Во время матча Макгрегор дал интервью CSKATV. Ирландец поставил на то, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0, и пообещал бутылку своего виски, если этого не случится.

Блогера спросили, отдал ли Макгрегор долг.

«Не-не-не. Можно было, конечно, развить историю, но он рано уехал. В любом случае это больше шоу. Надо видеть, как он зажигается, когда слышит: «А давай на спор?» Такой стопроцентный азарт у человека!

В перерыве я подошел к Конору. Вокруг, конечно, куча охраны. Подсел к нему, спросил про интервью, а он такой: не вопрос, давай. В целом у меня осталось положительное впечатление. Не было ощущения, что это какая-то суперзвезда», — приводит его слова Sport24.

