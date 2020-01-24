Масвидаль: бой со мной может навредить репутации Макгрегора

Обладатель пояса BMF в UFC Хорхе Масвидаль поделился мыслями о потенциальном поединке с Конором Макгрегором.



«Я не тороплюсь. Я получу свой титул, побью Усмана, а потом мы с Конором обсудим будущее, хочет он боя или нет. Я здесь для того, чтобы запугивать людей. Конор уже давно в отключке. Пусть вернётся в свою весовую категорию и встретится с самым жёстким ублюдком в дивизионе. Когда он найдёт себя, пусть стучит в мою дверь, я буду на вершине.



Я собираюсь сделать ему больно. Это главная причина, по которой они не хотят давать мне этот бой. Бой со мной может навредить репутации Конора. Они просто дадут ему несколько мелких боёв, чтобы не дать ему проиграть и он продолжал приносить деньги. В нашем бою Макгрегору гарантировано поражение. Лучше им не ставить этого парня против меня», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAFighting.

Менеджер Масвидаля хочет боя с Макгрегором за временный титул в полусреднем весе