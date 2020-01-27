Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Беспутин, проваливший допинг-тест, запросил дополнительные сведения у VADA

Беспутин, проваливший допинг-тест, запросил дополнительные сведения у VADA
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин запросил дополнительные сведения от Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) по поводу своего допинг-теста.

Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс WBA, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. Его допинг-тест после титульного поединка показал положительный результат.

«Во-первых, мы ждём расшифровки от VADA первой пробы. В письме от них не было написано „провал“, было написано, что „ненормально“. Во-вторых, ждём вскрытия пробы B”, — приводит слова боксёра ТАСС.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (в том числе 9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

«Я чист!» Беспутин заявил, что не принимал допинг
«Никогда его не уважал». Соперник Беспутина — о проваленном допинг-тесте боксёра
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020