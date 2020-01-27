Беспутин, проваливший допинг-тест, запросил дополнительные сведения у VADA

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин запросил дополнительные сведения от Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) по поводу своего допинг-теста.
Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс WBA, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. Его допинг-тест после титульного поединка показал положительный результат.
«Во-первых, мы ждём расшифровки от VADA первой пробы. В письме от них не было написано „провал“, было написано, что „ненормально“. Во-вторых, ждём вскрытия пробы B”, — приводит слова боксёра ТАСС.
На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (в том числе 9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.
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