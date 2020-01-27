Менеджер Конора — Аруму: бой с Кроуфордом? Стой в очереди и мы вернёмся к тебе

Аудье Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, прокомментировал предложение Боба Арума о проведении боя между Конором и чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.
«Приятно видеть, как решил подключиться Боб Арум. По-моему, он был первым критиком идеи поединка между Конором и Флойдом Мейвезером. Сейчас уже нет сомнений в том, кто является главной денежной машиной в боевых видах спорта. Это подтверждает мощь Конора. Он теперь крупнейшая звезда и в ММА, и в боксе. Я уважаю Арума, мы оценим все возможности. Боб, спасибо за выход со скамейки запасных. Стой в очереди, и мы вернёмся к тебе», — сказал Аудье Аттар в интервью FightHype.
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что намерен попробовать организовать поединок Конора Макгрегора и Теренса Кроуфорда.
В минувшие выходные Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года. На турнире UFC 246 он нокаутировал Дональда Серроне.
Кроуфорд провёл на профессиональном ринге 36 боёв, одержав во всех победы, из них 27 — нокаутом.
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