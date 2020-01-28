Дебютанта UFC прижали к клетке, но он зрелищно нокаутировал бойца коленом. Видео
В минувшие выходные в американском городе Роли состоялся турнир UFC Fight Night 166. В одном из поединков сразились бойцы полулёгкой весовой категории бразилец Херберт Бёрнс и американец Нэйт Ландвер, дебютировавшие в промоушене.
Поединок закончился в первом раунде. Ландвер пошёл в атаку и прижал Бёрнса к клетке, но пропустил ответный выпад коленом и оказался в глубоком нокауте.
Видео можно посмотреть в «твиттере» пользователя Hinxsta.
На счету 31-летнего Бёрнса 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел два поражения. У его ровесника Ландера 13 побед и три поражения в 16 боях в MMA.
Также посмотрите, как боец MMA победил нокаутом за 18 секунд, перевернув и швырнув соперника в настил.
Боец MMA победил нокаутом за 18 секунд, перевернув и швырнув соперника в настил. Видео
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