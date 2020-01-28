В команде Ковалёва отвергли идею боя в России

Проведение боя бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалёва в России не рассматривается. Об этом сообщили в команде спортсмена. Ранее стало известно, что промоутеры начали переговоры о следующем поединке боксёра.

«Проведение боя в России на данный момент не рассматривается», — приводит слова представителя команды Ковалёва ТАСС.

Ковалёв в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBO. Промоутер россиянина Кэти Дува заявляла, что ему необходимо некоторое время отдохнуть от бокса.

В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.



Начались переговоры о возвращении Ковалёва на ринг