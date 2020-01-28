Чахкиев и Тищенко, тренировавшие боксёров в Китае, покинули страну из-за коронавируса

Олимпийские чемпионы россияне Рахим Чахкиев и Алексей Тищенко из-за внезапной вспышки коронавируса вернулись в Россию из Китая, где тренировали местных спортсменов в рамках подготовки к турниру по профессиональному боксу, который был отменён властями страны в целях безопасности. Об этом сообщил Чахкиев.

Ранее был отменён турнир, главным событием которого был бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO с участием американца Хосе Рамиреса и украинца Виктора Постола. Он должен был пройти 2 февраля в Хайкоу.

«Я и Алексей Тищенко были приглашены в Китай для проведения тренировок с китайскими боксёрами на острове Хайнань и подготовки их к боксёрскому шоу. На одной из тренировок нам сообщили, что наше мероприятие отменяется. За неделю до отмены мероприятия появилась информация в СМИ о коронавирусе, о пострадавших и погибших, затем уже власти Китая объявили о полном прекращении в стране всех спортивных, развлекательных и массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности населения», — цитирует Чахкиева ТАСС.

Чахкиев становился олимпийским чемпионом 2008 года, а также серебряным призёром чемпионата мира 2007 года, чемпионом России 2007 года. На профессиональном ринге одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпел три поражения, завоевал титулы чемпиона Европы и мира по версии IBO, был соискателем титула чемпиона мира по версии WBC. Завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

Тищенко завоевал золотые медали Олимпийских игр 2004 и 2008 года, становился чемпионом мира и Европы, в 2011 году завершил спортивную карьеру.