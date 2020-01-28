Арум: Кроуфорд может победить Макгрегора даже в бою по правилам MMA

Американский промоутер Боб Арум высказался на тему возможного поединка с участием американского боксёра Теренса Кроуфорда, действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях. По мнению промоутера, ранее предложившего организовать бой спортсменов, Кроуфорд может победить Макгрегора не только в боксёрском поединке, но и в том случае, если бой пройдёт по правилам MMA.

«Да, это возможно. Я бы не стал удивляться, если Кроуфорд победит Макгрегора в бою по правилам MMA. Я действительно так считаю. Думаю, Кроуфорд лучше умеет бороться, чем Макгрегор», — приводит слова Арума издание MMA Junkie.