Бой Альвареса и Мураты не состоится
Чемпион мира по версии WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес не проведёт бой с чемпионом мира по версии WBA Regular Рётой Муратой, сообщает Boxingnews24. Переговоры о бое не увенчались успехом.
Изначально предполагалось, что бой может состояться 23 мая в Сайтаме (Япония).
Планировалось, что выступление Альвареса на Дальнем Востоке будет способствовать расширению стриминговой компании DAZN на азиатский рынок.
Напомним, Сауль Альварес предыдущий поединок провёл в ноябре 2019 года. Тогда мексиканец встретился с Сергеем Ковалёвым и победил нокаутом. Таким образом, Канело стал чемпионом мира в полутяжёлом весе.
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