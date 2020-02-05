Нурмагомедов показал фото, сделанное за несколько минут до боя

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, показал в «Инстаграме» фотографию, сделанную за несколько минут до поединка. Правда, спортсмен не уточнил, перед каким именно боем был сделан снимок.

«До боя остались считаные минуты. Прошу Всевышнего, чтобы он даровал мне победу, если эта победа сделает меня лучше как человека, а если нет, то пусть отдалит от меня эту победу», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года. Тогда россиянин победил американца Дастина Порье. 18 апреля Хабиб сразится с американцем Тони Фергюсоном. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.



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