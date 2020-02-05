Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Украинский боксёр Чухаджян: Россия — агрессор. Но это не значит, что ненавижу всех россиян

Украинский боксёр Чухаджян: Россия — агрессор. Но это не значит, что ненавижу всех россиян
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBA International в полусреднем весе украинский боксёр Карен Чухаджян поделился мнением о внешней политике России. В минувшие выходные украинец в титульном поединке победил россиянина Сергея Воробьёва. Бой состоялся в Калининграде.

«Меня спрашивали, не боялся ли я хейта из-за поездки в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину.

Я уже писал в комментах и последний раз повторю тут: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны.

Отмечу, что за всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал в гости к братской стране, я ехал побеждать. Точка», — цитирует Чухаджяна ua.tribuna.com.

Экс-чемпион мира по боксу Дрозд посмеялся над украинцем Редкачом, который укусил соперника
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020