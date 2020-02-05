Украинский боксёр Чухаджян: Россия — агрессор. Но это не значит, что ненавижу всех россиян

Чемпион WBA International в полусреднем весе украинский боксёр Карен Чухаджян поделился мнением о внешней политике России. В минувшие выходные украинец в титульном поединке победил россиянина Сергея Воробьёва. Бой состоялся в Калининграде.
«Меня спрашивали, не боялся ли я хейта из-за поездки в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину.
Я уже писал в комментах и последний раз повторю тут: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны.
Отмечу, что за всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал в гости к братской стране, я ехал побеждать. Точка», — цитирует Чухаджяна ua.tribuna.com.
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