Чахкиев, который вызывал на бой Емельяненко, отреагировал на арест бойца

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев прокомментировал недавний инцидент с бойцом MMA Александром Емельяненко. В конце января Емельяненко в Анапе арестовали на семь суток за пьяный дебош.
«Это всё по его сценарию, он выбрал такую жизнь, и ему это нравится. Это же всё от демона.
Он сам признавался, что ему кто-то приказывал и он не волен контролировать свой характер, поведение и эмоции», — приводит слова боксёра «Р-Спорт».
Напомним, Чахкиев вызвал на бой Емельяненко, после того как тот нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксёрском поединке. Боец согласился сразиться, но только по правилам MMA.
Теперь Чахкиев, по его словам, вообще не думает о возможном поединке.
«Я не живу надеждой встретиться с ним, честно, я вообще об этом не думаю», — добавил он.
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