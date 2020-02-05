Чахкиев, который вызывал на бой Емельяненко, отреагировал на арест бойца

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев прокомментировал недавний инцидент с бойцом MMA Александром Емельяненко. В конце января Емельяненко в Анапе арестовали на семь суток за пьяный дебош.

«Это всё по его сценарию, он выбрал такую жизнь, и ему это нравится. Это же всё от демона.

Он сам признавался, что ему кто-то приказывал и он не волен контролировать свой характер, поведение и эмоции», — приводит слова боксёра «Р-Спорт».

Напомним, Чахкиев вызвал на бой Емельяненко, после того как тот нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксёрском поединке. Боец согласился сразиться, но только по правилам MMA.

Теперь Чахкиев, по его словам, вообще не думает о возможном поединке.

«Я не живу надеждой встретиться с ним, честно, я вообще об этом не думаю», — добавил он.

