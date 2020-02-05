Усик в стихах ответил украинскому военному, назвавшему его и Ломаченко обезьянами

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик не обошёл вниманием оскорбление, которое позволил себе ветеран так называемой АТО (антитеррористическая операция на Востоке Украины) Леонид Остальцев.



Бывший военный раскритиковал Усика и другого украинского боксёра, Василия Ломаченко, назвав их обезьянами. Усик ответил на выпад Остальцева в своём «инстаграме» в стихах:

«Может, я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой



Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а по сути первый блин



Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить



Голословные ребята, научитесь говорить,

А ещё лучше — учитесь не болтать, а сотворить».

«На словах ты Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем», — добавил спортсмен.