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Бивол признался, что ради денег сразился бы с Макгрегором

Бивол признался, что ради денег сразился бы с Макгрегором
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA (Super) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, в каком случае согласился бы на бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«На самом деле многие боксёры пошли бы на это, если бы поступило достойное финансовое предложение, что тут скрывать. Это может показаться лёгкой работой, потому что сам Макгрегор не боксёр, он крут в ММА. Хоть и обладает хорошей ударной техникой.

Но мы выходим на ринг не только ради поясов, нам хочется и зарабатывать тоже. Так что ответ «да», хотя бой с Конором никогда не был моей целью», — приводит слова Бивола «RT на русском».

Также Бивол заявил, что способен победить мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

Бивол заявил, что способен победить Альвареса
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