Источник: Ортега признался, что ведёт переговоры о бое с Магомедшариповым

Американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, желает сразиться с россиянином Забитом Магомедшариповым. Об этом стало известно со слов журналиста Бретта Окамото.

Ортега занимает второе место в рейтинге бойцов-полулегковесов UFC, а Магомедшарипов располагается строчкой ниже.

«Только что пообщался с Брайаном Ортегой. Он сказал, что в курсе слухов о Забите, однако пока никаких официальных документов на бой не подписано.

Брайан хочет провести с Магомедшариповым пятираундовый бой. Говорит, что если Забит хочет стать чемпионом, то ему нужно пройти бой из пяти раундов», — написал Окамото в своём «твиттере».

Пятираундовыми боями могут быть либо чемпионские поединки, либо главные бои вечера.

Ранее стало известно, что Магомедшарипов может выступить на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля. В этом случае его поединок наверняка будет состоять из трёх раундов.