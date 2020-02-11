Отец Хабиба отреагировал на выход сына на первое место в рейтинге Sherdog

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал то, что его сын впервые возглавил сводный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по версии популярного портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства.

«Рейтинги меняются, наша задача — оставаться на первых позициях. В 2003—2008 годах Фёдор Емельяненко с 1-3 возглавлял мировой рейтинг. Сейчас у России есть очень хорошие бойцы, которые могли бы продолжить эту эстафету: Пётр Ян, Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов, Магомед Анкалаев и Александр Волков. Больше всего меня радуют перспективные, одарённые молодые бойцы России», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём «инстаграме».