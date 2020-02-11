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А. Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым

А. Емельяненко прибыл в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прибыл в Грозный, где продолжит подготовку к поединку с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым. В Грозном Емельяненко проведёт тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева, сообщает пресс-служба Absolute Championship Akhmat.

Поединок Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, а в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее Емельяненко объяснил, почему его не стоит обвинять в алкоголизме.

«Закомплексованные люди». А. Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
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