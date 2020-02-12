Фьюри признался, что по воскресеньям думает о самоубийстве

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри признался, что по воскресеньям, когда у него выходной, его посещают мысли о самоубийстве.
«Я с нетерпением жду субботы, потому что в этот день я выкладываюсь на полную. Утром я долго бегаю, а потом играю с детьми или занимаюсь ещё чем-нибудь.
А потом настаёт воскресенье, и всякий раз в этот день у меня суицидальное настроение, вне зависимости от того, в спортзале я или дома. Такое впечатление, что мир вокруг меня рушится, и я просто не хочу больше жить», — сказал боксёр в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Следующим соперником Фьюри станет американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC. Бой состоится в Лас-Вегасе 22 февраля.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Уайлдер — Фьюри.
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