Усик прокомментировал слухи о травме и переносе боя с Чисорой

Украинский боксёр Александр Усик опроверг сообщения о своей травме и переносе боя с британским тяжеловесом Дереком Чисорой и сообщил, что ему нужно просто пройти плановое медобследование.

Ранее сообщалось, что у Усика выявлена травма локтя и что его бой с Чисорой за временный титул WBO, который должен пройти 28 марта в Великобритании, состоится не раньше мая. Победитель поединка Усик – Чисора сможет встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

«Я увидел сообщения о том, что бой с Чисорой отменён или перенесён из-за того, что я травмировался. Друзья! Это не так, слава богу, никаких травм нет, хочу сказать тем, кто переживает, чтобы не переживали, а тем, кто ликует, — что ж, продолжайте ликовать.

Всё хорошо, у нас очень большое, обширное медобследование. Мне 33 года, и каждые 33 года я делаю большое обследование организма», — сказал боксёр во время прямого эфира в своём «инстаграме».