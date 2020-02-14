Уайлдер заявил, что его будут считать лучшим боксёром в истории

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, заявил, что его признают лучшим тяжеловесом в истории бокса, после того как он закончит карьеру.
«Когда я закончу с боксом, меня признают лучшим тяжеловесом в истории, если не лучшим боксёром вообще. Это моя цель.
Когда я закончу карьеру, люди огорчатся, потому как им захочется увидеть что-то ещё в моём исполнении. Я стараюсь ради них, пока я здесь. Вот почему я говорю: дарите мне розы (в переносном смысле. — Прим. «Чемпионата») и любите меня.
Я лучше всех. У меня самый сильный удар в истории бокса», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе — бой с Тайсоном Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью. 22 февраля состоится матч-реванш боксёров.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Уайлдер — Фьюри.
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