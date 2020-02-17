Мейвезер: не особо готовился к бою с Конором Макгрегором

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший признался, что он почти не готовился к бою с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Я не особо готовился к бою с Конором Макгрегором. Всё, что я делал — приседал и отжимался, немного побоксировал и побил мешок. Мой тренировочный лагерь был в разных местах. Я пару дней тренировался в Лас-Вегасе, а потом не ходил в зал на протяжении недели. Я отнёсся к бою серьёзно, но больше всего мне хотелось повеселиться.
Я хотел развлечь публику. Я дал людям шоу, которое должен был устроить. Если бы я захотел вынести Конора с ринга, я мог бы сделать это. Но если бы я поступил так, у нас бы не осталось намёка на продолжение. Я был в форме, но не в той, как в поединке с Артуро Гатти или Диего Корралесом, перед боем с которым я бегал в горах», — приводит слова Флойда Мейвезера-младшего BJPenn.
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