Фьюри: каждое воскресенье думаю о суициде

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что постоянно впадает в депрессию по воскресеньям. В эти моменты его посещают мысли о суициде.



«Каждое воскресенье мне сложно, думаю о суициде. Почему именно в воскресенье? Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю пахать каждый день. Мне нравятся тренировки, люблю ходить в зал, а когда этого нет, чувствую себя подавленным. Но когда наступает утро понедельника, я вновь фантастически себя ощущаю», – сказал в интервью ESPN.



Напомним, матч-реванш Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри состоится в Лас-Вегасе, США, 22 февраля. Первый поединок боксёров, который состоялся в декабре 2018 года, завершился вничью.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.